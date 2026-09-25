Senapred emite alerta para evacuar zonas de Los Ríos y La Araucanía por desbordes de ríos

La entidad además indicó que se activó la mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).

A través de sus redes sociales, Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres), solicitó la evacuación de algunos sectores de las regiones de Los Ríos y La Araucanía.

Esto se debe a las intensas precipitaciones que afectan a varias regiones del sur del país y donde en algunas localidades han superado ampliamente los 150 milímetros.





Por esta situación, la entidad hizo dos solicitudes a evacuar: la primera por desborde del río Malleco y que afecta a los sectores de Santa Elena, Cancura, Cutipay y Arcadia, todos ubicados en la comuna de Angol, Región de La Araucanía.

Mientras que la otra evacuación corresponde a sectores Raluya, Calel y Huatro por desborde de río Cruces, comuna de Mariquina, Región de Los Ríos.

Además, se indicó que se activó la mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).

¡ATENCIÓN! EVACÚE sectores Raluya, Calel y Huatro por desborde de Río Cruces, comuna de Mariquina, Región de Los Ríos. SENAPRED activó mensajería #SAE. Mantente informado a través de canales oficiales. pic.twitter.com/237TSgF6oE — SENAPRED (@Senapred) September 25, 2026