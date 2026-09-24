Senapred llama a evacuar sectores de la comuna de Pucón por desbordes de ríos
Esto se debe a las intensas precipitaciones que afectan a varias regiones del sur del país.
Este jueves, y a través de sus redes sociales, Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres), solicitó la evacuación de algunos sectores de la región de La Araucanía.
Esto se debe a las intensas precipitaciones que afectan a varias regiones del país y donde han caído más de 100 milímetros.
La entidad llamó a evacuar la ribera de los ríos Trancura, Claro y Liucura por desborde en los sectores La Fortuna, Ex Balsa Quelhue, San Luis, Menetúe, Relicura y Carileufu, todo esto en la comuna de Pucón.
Además, se indicó que se activó la mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).
¡ATENCIÓN! EVACÚA ribera de los ríos Trancura, Claro y Liucura por desborde, en los sectores La Fortuna, Ex Balsa Quelhue, San Luis, Menetúe, Relicura y Carileufu, comuna de #Pucón, región de La Araucanía.
Activamos mensajería #SAE. Mantén la calma y sigue las indicaciones de… pic.twitter.com/i5W2vtLnBI
— SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026