Senapred llama a evacuar sectores de la comuna de Pucón por desbordes de ríos

Esto se debe a las intensas precipitaciones que afectan a varias regiones del sur del país.

Este jueves, y a través de sus redes sociales, Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres), solicitó la evacuación de algunos sectores de la región de La Araucanía.

Esto se debe a las intensas precipitaciones que afectan a varias regiones del país y donde han caído más de 100 milímetros.





La entidad llamó a evacuar la ribera de los ríos Trancura, Claro y Liucura por desborde en los sectores La Fortuna, Ex Balsa Quelhue, San Luis, Menetúe, Relicura y Carileufu, todo esto en la comuna de Pucón.

Además, se indicó que se activó la mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).