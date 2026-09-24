Por alto desempleo: Quiénes reciben los dos pagos extras del Fondo de Cesantía Solidario

La activación de este beneficio se determinó tras la alta tasa de desempleo, que alcanzó un 9,5% durante el trimestre móvil mayo-julio.

Hace unas semanas, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC Chile) informó la activación de dos giros adicionales para el Fondo de Cesantía Solidario.

Esto se determinó tras la alta tasa de desempleo, que alcanzó un 9,5% durante el trimestre móvil mayo-julio.





¿Quiénes recibirán un sexto y séptimo pago?

La medida aplica tanto para las personas que tenían contratos a plazo fijo como para quienes tenían contratos indefinidos, quienes tendrán derecho a un sexto y séptimo giro de prestación por cesantía.

Se indicó que los beneficiarios no necesitan realizar una solicitud para percibir los giros adicionales por alto desempleo.

Cobertura y beneficios de pagos extra

De acuerdo con la legislación, tienen derecho a recibir el sexto y séptimo giro las personas beneficiarias del Fondo de Cesantía Solidario que hayan recibido su quinto giro durante agosto de 2026.

Así, durante septiembre y octubre de 2026, esas personas podrán recibir los dos pagos adicionales en la medida en que continúen cesantes y realicen la búsqueda efectiva de empleo a través de la Bolsa Nacional de Empleo.

Los giros adicionales por alto desempleo están sujetos a los siguientes valores superiores e inferiores: