¿Qué fue de él durante estos 2 años? Benjamín Cabrera revela por qué decidió volver a su hogar tras vivir en la calle

A 21 meses de perderle el rastro, Benjamín Cabrera aseguró que “es un ciclo que ya terminó” y que su impulso para regresar fue ver el reportaje ¿Dónde estás? de CHV Noticias.

Meses atrás el equipo de Reportajes de CHV Noticias contó la historia de Benjamín Cabrera, un hombre de 40 años, oriundo de La Ligua, que desapareció en la Navidad del 2024.

Ahora, tras ver el video en que su madre lo buscaba, regresó a su hogar y reveló detalles de dónde estuvo estos 21 meses en que no se le conoció su paradero.

Qué fue de Benjamín Cabrera

El periodista Camilo Zavala conversó meses atrás con la familia de Benjamín, quienes solo tenía unos pequeños detalles de qué había pasado con él: habría caído en el mundo de las drogas.

Y es que tras el fallecimiento de una hermana, Cabrera comenzó a aislarse lentamente hasta que finalmente desapareció.

“Empezamos a saber cosas de él más que nada, que estaba en ciertos lugares, que andaba con malas juntas, personas que lo veían prácticamente en un estado en que podía estar drogado”, declaró una de sus hermanas, María Angélica.

Asimismo, la pista de un amigo de la familia llevó al equipo periodístico a buscarlo por las calles de Santiago. “Estaba todo sucio y caché que se estaba quedando ahí, durmiendo en el suelo, como en una parada de buses donde se ponen todos (los vagabundos)“, señaló el conocido de Benjamín, sin embargo, no logró dar con él.

Meses después, al regresar a su casa, Benjamín habló con CHV Noticias e indicó que gracias al reportaje ¿Dónde Estás? es que se dio cuenta de que su madre lo estaba buscando, por lo que decidió volver.

“La calle te da y te quita”, sostuvo, agregando que sobrevivió en la calle alejado del mundo y solo. Pese a esto, declaró que “es un ciclo que ya terminó (…) era necesario y ahora a disfrutar”.

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