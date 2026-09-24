Sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 12:17 horas de este jueves 24 de septiembre en la región de Atacama.

Un sismo de magnitud 4.4 sacudió este jueves 24 de septiembre a la zona norte del país, específicamente a la región de Atacama.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:17 horas, a 36 kilómetros al suroeste de Huasco.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 28 kilómetros.