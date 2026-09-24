“Par de pelotudas”: Laura Landaeta arremete contra Claudia Schmidt y Daniella Campos tras rumores sobre su profesión
El dúo aseguró en su podcast que Landaeta no es periodista y publicaron un listado donde figura que nunca recibió el Premio Nacional de Periodismo.
Este jueves, Laura Landaeta lanzó sus dardos contra Daniella Campos y Claudia Schmidt, luego de que aseguraran que ella no es periodista ni tampoco egresada de dicha carrera.
Esto ocurrió hace una semana en el podcast “Modo Cahuín”, donde además hicieron un listado en donde figura que Landaeta tampoco ha recibido ni el Premio Nacional de Periodismo, ni ningún otro.
¿Qué dijo Laura Landaeta?
Al respecto, Laura arremetió con todo a través de su cuenta de X, donde señaló: “Acabo de enterarme que se supone que yo dije que me gané el Premio Nacional de Periodismo, jajajajajá”.
En esa misma, agregó: “Qué risa ese par de pelotudas. Son tan ignorantes que no saben ni de qué hablan. Apaga la tele”.
“Es impresionante lo que hace la gente para tener 100 personas conectadas en YouTube. Poniéndome en su lugar, debe ser doloroso para ellas pasar de la atención mediática total al completo desinterés”, concluyó Landaeta.