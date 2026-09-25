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9 personas fueron detenidas por secuestro extorsivo en Recoleta: La víctima debía $500 mil a un clan dedicado al narcotráfico

Alex Sierra
Por Alex Sierra

Periodista de CHV Noticias

Durante la tarde de este jueves, nueve personas fueron detenidas por secuestro extorsivo en la comuna de Recoleta. El secuestro ocurrió el 22 de septiembre y la víctima debía 500 mil pesos a un clan familiar dedicado al narcotráfico. Cuatro de los nueve detenidos son acusados de ser presuntos autores y hay otras cuatro personas a quienes se les acusa de estar a cargo de la vigilancia.

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