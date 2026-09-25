25/ 09/ 2026 09:00

9 personas fueron detenidas por secuestro extorsivo en Recoleta: La víctima debía $500 mil a un clan dedicado al narcotráfico

Durante la tarde de este jueves, nueve personas fueron detenidas por secuestro extorsivo en la comuna de Recoleta. El secuestro ocurrió el 22 de septiembre y la víctima debía 500 mil pesos a un clan familiar dedicado al narcotráfico. Cuatro de los nueve detenidos son acusados de ser presuntos autores y hay otras cuatro personas a quienes se les acusa de estar a cargo de la vigilancia.