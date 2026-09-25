25/ 09/ 2026 10:18

Harry Styles protagoniza curiosa interacción con fanática: “Respeta a tu madre…”

El cantante británico Harry Styles protagonizó una curiosa interacción con una fanática durante su concierto en Nueva York, Estados Unidos. En pleno show, el músico interrumpió la presentación y leyó a viva voz el cartel que una de las asistentes tenía en sus manos, cuya inscripción decía: “Respeta a tu madre, la mía está muerta”. La primera parte de la frase es una alusión directa a la letra de la canción “Dance No More” del propio Styles. La fanática dejó sin palabras al artista y, en un breve diálogo, explicó que a su madre le habría encantado el cartel.