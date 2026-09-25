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Harry Styles protagoniza curiosa interacción con fanática: “Respeta a tu madre…”

Redacción Chilevisión
Por Redacción Chilevisión

El cantante británico Harry Styles protagonizó una curiosa interacción con una fanática durante su concierto en Nueva York, Estados Unidos. En pleno show, el músico interrumpió la presentación y leyó a viva voz el cartel que una de las asistentes tenía en sus manos, cuya inscripción decía: “Respeta a tu madre, la mía está muerta”. La primera parte de la frase es una alusión directa a la letra de la canción “Dance No More” del propio Styles. La fanática dejó sin palabras al artista y, en un breve diálogo, explicó que a su madre le habría encantado el cartel.

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