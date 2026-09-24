VIDEO | Reportan grave volcamiento de patrulla de Carabineros en La Araucanía

De acuerdo con los registros del accidente, el vehículo terminó al borde de un barranco, sin embargo, no habrían lesionados de gravedad.

La mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito en el sector de La Cantera, en Metrenco, región de La Araucanía, luego de que personal de Carabineros perdiera el control de su patrulla.

La barrera contenedora logró impedir que el auto cayera por el barranco y, hasta el momento, no se reportan lesionados de gravedad.





Qué se sabe de la patrulla volcada de Carabineros en La Araucanía

A través de redes sociales se dio cuenta de un video mostrando cómo quedó el vehículo policial tras chocar y quedar sostenido apenas por la barrera de contención.

El accidente se produjo alrededor de las 8 AM, según consignó Biobío, luego de que, por circunstancias que se están investigando, la patrulla se volcó a un costado de la carretera.

Sin embargo, este accidente vial involucró a un segundo vehículo, por lo que el tránsito se mantuvo interrumpido el sector de Licanco, dirección sur, mientras se sacaban los autos del lugar.

Revisa aquí el video: