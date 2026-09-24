24/ 09/ 2026 12:17

Declaran alerta roja por desbordes de río en comunas de La Araucanía y Los Ríos

Varias alertas rojas y amarillas ha declarado Senapred en el transcurso de las últimas horas por posibles desbordes de una decena de ríos en el sur. El organismo se encuentra monitoreando las potenciales consecuencias que dejarían las precipitaciones. Entre las últimas bajo observación por alerta roja, especialmente en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, están las provincias de Cautín y Valdivia, así como la comuna de Arauco.