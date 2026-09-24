24/ 09/ 2026 07:58

Dos son carabineros en retiro: Tres inspectores municipales fueron detenidos por secuestro y tortura en Puente Alto

Tres inspectores municipales están detenidos en Puente Alto tras una denuncia por tortura y secuestro. Los hechos acusados se remontan al mes de junio, donde habrían efectuado una detención en la que los límites que se les otorgaron se habrían sobrepasado. Dos de ellos son carabineros en retiro y fueron separados de sus labores. En junio, una persona llamó para denunciar el robo por parte de un motorista, quien habría sido esposado en el pick up de la patrulla municipal. Lo habrían trasladado a un cuartel municipal y lo habrían golpeado, liberándolo en un sitio eriazo en Puente Alto.