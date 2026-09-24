No olvides tu paragua: A qué hora llegará HOY la lluvia a Santiago

Revisa a continuación los detalles de las primeras precipitaciones primaverales que afectarán a la capital durante la presente jornada.

En medio de las fuertes lluvias en la zona sur del país, el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, reveló detalles sobre la llegada de las precipitaciones a Santiago.

Dicho río atmosférico empezaría a hacerse presente desde este jueves 24 de septiembre en la capital , fenómeno que mantendrá la jornada con temperaturas más bajas que los días anteriores.





El Tiempo HOY: A qué hora empieza a llover en Santiago

El inicio de la primavera llega con nubes y es que según Sáez, esta nubosidad se va a mantener a lo largo de hoy y las temperaturas llegarán a una máxima de 18 grados, situación que no cambiaría antes del fin de semana.

Respecto a las lluvias, el meteorológo indicó que “recién en la noche tenemos una posibilidad de que empicen a caer las precipitaciones”, en concreto estas llegarían “después de las 10 de la noche”.

Si bien las precipitaciones podrían hacerse notar en las zonas cordilleranas, en el centro de Santiago solo serían algunas gotas producto de este tipo de nubosidad, sin embargo, sería una caída de agua que ni siquiera podría contabilizarse en el suelo.