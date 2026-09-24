24/ 09/ 2026 07:37

Calles anegadas y afectación en escuelas: Así amaneció Temuco tras paso de río atmosférico

Calles anegadas y afectación de algunas escuelas son parte de las consecuencias que han dejado las intensas precipitaciones en el sur del país. En Temuco, región de La Araucanía, una de las principales intersecciones —Javiera Carrera con Pablo Neruda— está completamente inundada e incluso durante la jornada del miércoles estuvo con el tránsito suspendido gran parte de la tarde. En el sur del país se esperaban precipitaciones entre 100 y 200 milímetros, pero hubo sectores que ya acumulan más de 300 milímetros de agua caída.