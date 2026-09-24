24/ 09/ 2026 13:10

“Fortalecimos a Chile”: El balance del gobierno tras gira por Estados Unidos

El presidente José Antonio Kast, flanqueado por la delegación nacional que incluye ministros y parlamentarios, realizó este jueves un balance de la gira por Estados Unidos, que incluyó la asistencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas, reuniones bilaterales y encuentros con inversionistas. Por su parte, el canciller Francisco Pérez afirmó: “Fortalecimos a Chile como un país abierto al mundo, quizás el país más abierto al mundo en este planeta”.