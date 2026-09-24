Corte de luz en Santiago este jueves 24 de septiembre: Revisa las comunas afectadas

Los cortes de energía se prolongarán por varias horas en ciertos sectores de la capital. En Ñuñoa y La Florida habrá zonas con siete y ocho horas sin suministro eléctrico.

Enel informó que siete comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de hoy, jueves 24 de septiembre.

Según la empresa, las interrupciones están programadas —algunas directamente ya iniciaron— y se prolongarán por varias horas. Por ejemplo, en Ñuñoa y La Florida habrá zonas hasta con siete u ocho horas sin energía.

En concreto, las comunas afectadas son:

Huechuraba

Las Condes

Ñuñoa

La Florida

Cerrillos

Maipú

Pudahuel

Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este jueves 24 de septiembre

Huechuraba: entre las 09:45 y las 16:00 horas.

Las Condes: entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Ñuñoa: entre las 10:00 y las 18:00 horas.

La Florida: entre las 10:00 y las 14:00 horas.

La Florida: entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Cerrillos: entre las 09:15 y las 15:30 horas.

Maipú: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Pudahuel: entre las 10:30 y las 16:30 horas.