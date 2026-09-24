¿Cuándo se ampliará la cobertura y monto de la PGU? Revisa el calendario actualizado

Dentro de unos meses se completará la ampliación de la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), estipulada luego de la aprobación de la reforma previsional a comienzos de 2025.

En el mes de septiembre de este año se concretó la ampliación en la cobertura del nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), cambio que benefició a más de 500 mil personas en Chile.

Este aumento permitió a beneficiarios de 75 años o más acceder a un monto máximo de $250 mil pesos, el que hasta antes de este mes era de $231 mil pesos.

Sin embargo, esta ampliación no será la única: dentro de unos meses todos los beneficiarios del aporte que tengan 65 años o más recibirán. ¿Cuándo es la fecha de la modificación y quiénes la reciben? A continuación los detalles.

Septiembre de 2027: Fecha de aumento de la PGU

A partir del 1 de septiembre de 2027, las personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que tengan 65 años o más podrán acceder al monto máximo que entrega este aporte.

De esta forma se completará la ampliación de la cobertura estipulada luego de la aprobación de la reforma previsional a comienzos de 2025.

El beneficio se aplicará de manera automática a los beneficiarios y no requerirá de ninguna gestión adicional, ni postulaciones ni trámites.

Septiembre de 2025: beneficiarios de 82 años o más.

Septiembre de 2026: beneficiarios de 75 años o más.

Septiembre de 2027: beneficiarios de 65 años o más.

PGU 2027: Requisitos para recibirla

A continuación, te contamos cuáles son los requisitos específicos para acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU):

Tener 65 años o más. De todas formas, para agilizar el proceso, se puede hacer la solicitud a partir de 64 años y 9 meses de edad.

De todas formas, para agilizar el proceso, se puede hacer la solicitud a partir de 64 años y 9 meses de edad. No ser parte de un grupo familiar que integre el 10% más rico de la población mayor de 65 años.

de la población mayor de 65 años. Haber residido en Chile por al menos 20 años (continuos o discontinuos) desde los 20 años. Junto con ello, haber residido al menos 4 de los últimos 5 años previos a la solicitud.

(continuos o discontinuos) desde los 20 años. Junto con ello, Tener una pensión base menor a $1.210.828 pesos.

Consulta con tu RUT si recibes la PGU

Si cumples con los requisitos, pero no conoces tu situación y sí recibes la PGU, ChileAtiende dispone de una plataforma que te permite saber si te corresponde este u otros beneficios.

Para realizar la consulta, ingresa en este enlace y completa con tus datos.