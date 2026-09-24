“Este show nos sale caro a todos”: Sergio Rojas arremete contra Pamela Díaz por no presentarse en audiencia clave

La audiencia quedó sin efecto y fue reagendada puesto que Pamela Díaz había sido expresamente citada al tribunal y no llegó.

Este jueves, Sergio Rojas arremetió contra Pamela Díaz, tras ausentarse de la audiencia en el marco de la querella que ella presentó contra el periodista por injurias y hostigamiento.

La audiencia quedó sin efecto y fue reagendada puesto que “La Fiera” habría sido expresamente citada al tribunal y no llegó.





¿Qué dijo Sergio Rojas?

A través de Instagram, Sergio señaló: “Pamela Díaz no vino, no se pudo hacer el juicio por eso, así que nos agarró a todos para el h…”.

En esa misma línea, agregó: “El juez estaba bastante molesto porque decía claramente que ella tenía que estar acá presente; entonces no vino, se rió de todos, se rió de un sistema judicial; qué bueno que el juez lo constató”.

Según detalló el periodista, la abogada de “La Fiera” argumentó que su ausencia se debía a un impedimento de tipo laboral, lo que el juez no habría considerado como una excusa válida.

“Ella quedó citada expresamente de forma presencial para la próxima fecha. Así que, Pamelita, nos vemos a las 9 de la mañana en la próxima oportunidad; vaya levantándose tempranito, se pega una buena enjuagada y se viene al centro de justicia. Llegue unos 10 minutitos antes”, lanzó Rojas.

Sergio insistió en que “no estamos para el h… de Pamela Díaz” y comentó que “esto demuestra nuevamente que aquí no hay una intención ni hay un daño a la honra ni nada, esto es simplemente hacer show y es lo que ella está acostumbrada a hacer”.

El periodista también mencionó que espera que este proceso termine pronto y que Pamela llegue a la próxima audiencia.

“El problema es que este show nos sale caro a todos porque toda esta jugarreta la terminamos pagando nosotros de nuestros bolsillos y eso sí que me parece grave”, comentó Rojas.