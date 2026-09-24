“Sueldos protegidos” es declarado admisible: Cómo ayudará el proyecto a los deudores del CAE

Revisa a continuación los detalles del proyecto y lo que esto podría significar para los deudores del Crédito con Aval del Estado.

Con 53 votos a favor y 51 en contra, la Cámara de Diputados declaró este miércoles admisible el proyecto de “sueldos protegidos” para deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Dicha iniciativa busca proteger a los trabajadores que ganen menos de 56 UF mensualmente, es decir, casi $2.3 millones, para que no se les embarguen su dinero.

En qué consiste el proyecto “sueldos protegidos”

Según se dio a conocer por los parlamentarios, este plan busca modificar el artículo 57 del Código del Trabajo con el fin de evitar embargos o retenciones de dinero por la Tesorería General de la República a deudores del CAE.





En concreto, esta medida ayudará a aquellas personas que reciban mensualmente hasta 56 UF, lo que sería aproximadamente $2.3 millones.

Respecto a la inembargabilidad de las remuneraciones, esta mantendrá su naturaleza jurídica para efectos legales, pero sin ser considerados activos o sujetos a compensación, independiente de que sean depositados o transferidos a la cuenta bancaria del deudor.

Es importante recalcar que esta inembargabilidad de los sueldos no significa que vaya a existir una condonación de la deuda universitaria.

“Para efectos de esta protección, el origen remuneratorio de los fondos se acreditará mediante el respectivo comprobante de pago o la glosa de transferencia bancaria del empleador, cuya verificación recaerá en la institución depositaria”, explica el proyecto.