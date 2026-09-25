Hasta 36 grados: Emiten aviso por altas temperaturas en tres regiones de Chile

Los termómetros superarán los 30 grados en sectores que van desde la pampa hasta la precordillera.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por altas temperaturas en tres regiones del país para los días viernes 25 y sábado 26 de septiembre.

A través del Sistema de Alerta Meteorológica, el organismo indicó que la causa es una dorsal en altura que afectará a la zona norte.

El aviso comprende a las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, en sectores que van desde la pampa hasta la precordillera.

Los termómetros podrían registrar temperaturas de hasta 36° grados. A continuación, revisa el detalle.

Emiten aviso por altas temperaturas en tres regiones del país

Tarapacá

Viernes 25: entre 34° y 36° (Pampa)

Sábado 26: entre 34° y 36° (Pampa)

Antofagasta

Viernes 25: entre 34° y 36° (Pampa)

Sábado 26: entre 29° y 31° (Precordillera salar), entre 29° y 31° (Precordillera salar)

Atacama

Viernes 25: entre 32° y 34° (Precordillera)

Sábado 26: entre 32° y 34° (Precordillera)

Aviso de Dirección Meteorológica: Qué significa y qué medidas tomar

Según el Sistema de Alerta Meteorológica, un aviso implica el pronóstico de fenómenos “con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

Al respecto, la recomendación de la DMC es “mantenerse informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”.