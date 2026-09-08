“Era yo la de la plata”: Rebeca Naranjo lanzó los dardos tras recibir comentarios sobre Nano Calderón en redes sociales

La influencer hizo una transmisión en vivo donde respondió a varios comentarios que le hicieron sobre su expareja.

Este martes, Rebeca Naranjo realizó una transmisión en vivo a través de TikTok y fue consultada por sus seguidores sobre distintos temas relacionados con su expareja, Nano Calderón.

La influencer desmintió haber llegado a un acuerdo legal con el hijo de Raquel Argandoña por la custodia de su perrita, Coca, y también abordó otros temas.





¿Qué dijo Rebeca Naranjo?

Durante la transmisión, un usuario escribió: “Que cuente cuándo le tocó la tuición compartida con su papá a Coca”, a raíz de unas fotografías que Nano publicó en Instagram junto a la perrita.

Rebeca leyó el comentario y contestó: “Yo no tengo tuición compartida; la Coca la pasé esa vez porque querían pasar el cumpleaños con ella y Coca no iba a estar en Chile, netamente por eso”.

“¿Qué le veías al Nano Calderón aparte de la plata?”, preguntó otra persona, a lo que Naranjo comentó: “Mija, cuando yo estaba ahí no tenía la plata; hablen h… importantes. Era yo la de la plata; en ese momento era yo la que tenía tienda”.

A raíz del trato que le dan a su perrita, una persona precisó: “Si hubiera sido un bebé humano, siento que hubieran sido excelentes padres los dos”, pero Rebeca no estuvo de acuerdo: “No. Yo hubiese sido, yo. Yo sí”.

Además, los internautas también comentaron sobre las mujeres con las que se le ha vinculado a Calderón en el último tiempo.

“Y se busca mujeres que se parecen mucho a la Rebe, lo más chistoso”, decía uno de ellos, a lo que Rebeca contestó: “Jamás va a haber una mina como yo, trabajadora, pero no importa; ojalá no se la c… sí po’, mandando sus videos”.

Cabe destacar que actualmente, Rebeca se encuentra de viaje en Miami, donde se ha reencontrado con varias amigas, entre ellas, Paula Pavic.

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