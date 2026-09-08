“Estoy super tranquilo”: José Antonio Neme explicó querella en su contra y puso millonario seguro a disposición

El periodista Sergio Marabolí entregó nuevos detalles de la causa, que dificultarían el pago a la persona que conducía la motocicleta.

Este martes, se dieron a conocer nuevos antecedentes tras el choque que protagonizó José Antonio Neme con el conductor de una motocicleta en Las Condes a principios de agosto.

Este último, quien terminó internado durante un mes en una clínica a raíz de las lesiones que provocó el choque, presentó una querella por cuasidelito de lesiones graves.





Lo que se sabe sobre la querella

En el último capítulo de Plan Perfecto, el periodista Sergio Marabolí señaló que esta persona “está pidiendo un monto indeterminado de dinero”.

En esa misma línea, agregó: “Pero resulta que lo que hace Neme es que recurre al seguro; el seguro le garantiza 125 millones de pesos para pagarle a esta persona afectada”.

Esta persona, cuyo nombre sería Héctor, es una persona extranjera que se encuentra en situación migratoria irregular.

“A raíz del accidente le hicieron un RUT, un RUT que yo lo veo acá, pero no tiene el guion; es decir, ese número de RUT que se llama DNI aquí en Chile (…) es un RUT provisorio; con ese RUT provisorio él presenta esta querella”, detalló Marabolí.

Sin embargo, habrían surgido problemas: “Resulta que es muy difícil pagar el seguro, que los 125 millones no tienen cómo pagarle porque este RUT no es legal”.

“Aún no tiene cuenta corriente, no tiene nada y, de hecho, el día del accidente esa bicicleta tampoco tenía ninguna documentación”, explicó el periodista.

¿Qué dijo José Antonio Neme?

Al respecto, el animador conversó con Plan Perfecto y señaló que esta acción legal “es parte del proceso judicial, normal; no es necesariamente algo negativo, puede sonar negativo, pero en realidad no lo es”.

Asimismo, agregó: “Yo estoy super tranquilo. Me hice cargo del tema de manera pública, sin ningún tipo de maquillaje; puse a disposición del afectado un superbuen seguro de responsabilidad civil por sobre los 125 mil dólares, que puede cobrar cuando quiera, presentando la documentación que corresponde, por cierto”.

Por otra parte, el animador recalcó: “Soy superresponsable y siempre he circulado con seguros y seguros buenos, precisamente porque un accidente le puede pasar a cualquiera”.

Finalmente, Neme comentó que ambas partes se mantienen en contacto permanentemente y concluyó: “Espero que pueda concluir con un acuerdo satisfactorio para él y justo también”.

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