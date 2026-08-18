“Se habría enterado…”: Revelan presunto motivo del quiebre entre Nano Calderón y Rebeca Naranjo

Los hechos habrían comenzado cuando Rebeca y Nano denunciaron haber sido víctimas de extorsión y difusión de contenido íntimo en diciembre de 2025.

Este martes acusaron a Nano Calderón de tener responsabilidad en la extorsión que vivieron tanto él como su expareja, Rebeca Naranjo, en diciembre de 2025.

La dupla recibió mensajes donde se enviaban capturas de pantalla de videos íntimos y se les exigía $3 millones a cambio de no viralizar el contenido.





¿De qué se acusa a Nano Calderón?

Al respecto, el portal “Maldita Farándula” aseguró: “Según fuentes consultadas por nuestro medio, Rebeca Naranjo se habría enterado posteriormente de que el propio Nano Calderón habría enviado previamente uno de estos videos íntimos a una mujer de su pasado sentimental”.

Esta relación habría ocurrido antes de que él conociera a Rebeca y luego expusieron que ella “por este motivo habría dejado la casa que compartía con Hernán Calderón, luego de conocer estos antecedentes”.

Además, aseguraron que la expareja de Nano tendría una nueva relación y este hombre habría participado en las extorsiones.

¿Qué dice la querella?

En diciembre de 2025, Nano y Rebeca se querellaron contra una persona de iniciales S.N.M.S, quien estaría recluida en Santiago Sur y habría enviado las capturas extorsivas a ambos.

Esta persona habría contactado a I.A.L.A para recoger el dinero por un pago de $200.000, pero la Policía de Investigaciones lo detuvo en flagrancia, lo que habría provocado que S.N.M.S enviara el contenido a medios de comunicación.

Esta persona habría enviado pruebas a ambas víctimas de que el contenido fue difundido.

En la causa no se detalla desde dónde se obtuvo el material en primera instancia, ni tampoco hay una sentencia judicial que responsabilice a Calderón por estos hechos.

I.A.L.A quedó en libertad y, en junio de este año, Rebeca contrató su propia defensa legal y presentó una querella por filtración de material íntimo contra quienes resulten responsables.

Finalmente, la publicación se viralizó rápidamente y hasta el momento, ni Rebeca ni Nano se han pronunciado.

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