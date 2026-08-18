Ruidosa Fest se posterga para 2027: Organización explicó motivos y anunció devolución de entradas

El festival estaba programado para el 2 y 3 de octubre en el Parque O’Higgins, con un cartel encabezado por Lola Índigo, Tokischa, Ana Tijoux, Denise Rosenthal, Pabllo Vittar, Cancamusa y su fundadora, Francisca Valenzuela.

Ruidosa Fest anunció la postergación de su edición 2026, por lo que el evento dedicado a la representación de las mujeres en la música ya no se realizará en octubre de este año como estaba previsto.

El festival estaba programado para el 2 y 3 de octubre en el Parque O’Higgins, con un cartel encabezado por Lola Índigo, Tokischa, Ana Tijoux, Denise Rosenthal, Pabllo Vittar, Cancamusa y su fundadora, Francisca Valenzuela.

Además de los shows musicales, la edición contemplaba espectáculos de stand up, paneles y una feria de emprendimientos.

¿Por qué se postergó Ruidosa Fest 2026?

Según se explicó en un comunicado este martes, la organización no logró reunir dentro de los plazos establecidos todas las condiciones necesarias para realizarlo bajo los estándares que busca ofrecer.

A esto se sumó un escenario económico especialmente complejo y las circunstancias excepcionales que ha enfrentado el país durante los últimos meses.





“Sabemos que este cambio puede generar frustración y lamentamos sinceramente los inconvenientes que pueda ocasionar” , expresó la organización, especialmente pensando en quienes habían adquirido sus entradas de manera anticipada.

De esta manera, la edición 2026 no se realizará en las fechas inicialmente anunciadas y el festival retomará su programación durante 2027.

¿Qué pasará con las entradas?

Ruidosa Fest confirmó que todas las entradas adquiridas para la edición 2026 serán válidas para 2027, por lo que quienes decidan mantener sus tickets no deberán realizar ningún trámite.

En caso de que los asistentes prefieran solicitar la devolución del dinero, podrán hacerlo a través de PuntoTicket.

El proceso de devolución estará disponible desde este 18 de agosto a las 12:00 horas y se extenderá hasta el 21 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas.