Alerta roja por temporal en el norte: Revisa las zonas que deben evacuar

Debido a fuertes precipitaciones, activación de quebradas y aluviones, la autoridad está implementando evacuaciones preventivas en sectores de la región de Antofagasta.

El presidente José Antonio Kast decretó Estado de Catástrofe para la provincia de Tocopilla, debido a los graves daños provocados por el temporal en la región de Antofagasta.

La medida busca facilitar la respuesta ante la emergencia, luego de que se registraran intensas precipitaciones, activación de quebradas y aluviones en distintos sectores de la zona.

En las últimas horas varios sectores se han visto en una situación crítica y Senapred ha ordenado evacuación activando la mensajería SAE.





Zonas a evacuar en el norte

Evacuar sectores Caletas San Marcos y Río Seco en la comuna de Iquique.

¡ATENCIÓN!

Por peligro de aluvión se solicita EVACUAR sectores Caletas San Marcos y Río Seco en la comuna de #Iquique, Región de Tarapacá. #SENAPRED activó Mensajería #SAE.

Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno. Al momento de… pic.twitter.com/LzhbHXwEhD — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026

Evacuar sector Paposo en la comuna de Taltal.

¡ATENCIÓN!

Por activación de quebradas se solicita EVACUAR sector Paposo en la comuna de #Taltal, Región de Antofagasta. #SENAPRED activó Mensajería #SAE.

Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno. Al momento de evacuar recuerda… pic.twitter.com/l4upDVArvo — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026

Evacuar sector Huella Tres Puntas en la comuna de #Tocopilla,

¡ATENCIÓN!

Por activación de quebradas se solicita EVACUAR sector Huella Tres Puntas en la comuna de #Tocopilla, Región de Antofagasta. Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno. Al momento de evacuar recuerda considerar a tu mascota… pic.twitter.com/QY67mMux4a — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026

Evacuar sectores Almirante Riveros y O’Higgins en la comuna de Tocopilla.

¡ATENCIÓN!

Por activación de quebradas se solicita EVACUAR sectores Almirante Riveros y O’Higgins en la comuna de #Tocopilla, Región de Antofagasta. Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno. Al momento de evacuar recuerda considerar a… pic.twitter.com/Gp4udbNHys — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026

Evacuar sectores Pacífico Norte, Tres Marías, Cinco de Octubre y 18 de Septiembre en la comuna de Tocopilla.

¡ATENCIÓN!

Por activación de quebradas se solicita EVACUAR sectores Pacífico Norte, Tres Marías, Cinco de Octubre y 18 de Septiembre en la comuna de #Tocopilla, Región de Antofagasta. Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades y organismos en terreno.… pic.twitter.com/zvRJyWaXur — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026

Alerta Roja

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla .

Producto de las intensas precipitaciones y el consecuente riesgo de activación de quebradas y remociones en masa, se han implementado evacuaciones preventivas en distintos sectores de la comunas.