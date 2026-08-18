Fiebre de Canto: Revisa quiénes ganaron y perdieron los primeros duelos del estelar de Chilevisión

Los 20 famosos comenzaron la competencia y ya se conocieron los primeros resultados. Revisa cómo quedaron los enfrentamientos. Este miércoles se definirán a los últimos ganadores y perdedores.

El nuevo estelar de Chilevisión, Fiebre de Canto, comenzó con una intensa primera semana de competencia, marcada por los primeros duelos entre los 20 famosos que buscan avanzar en el programa.

Con Diana Bolocco en la conducción y un jurado compuesto por Verónica Villarroel, Luis Jara, Emilia Dides y Vasco Moulian, los participantes debieron enfrentarse sobre el escenario para demostrar sus habilidades vocales y convencer a los jueces.

Durante los primeros capítulos se conocieron los resultados de los distintos enfrentamientos , dejando a algunos concursantes clasificados y a otros en riesgo de continuar en competencia.





Los primeros resultados en Fiebre de Canto

A continuación, revisa cómo quedaron los duelos de la primera semana de Fiebre de Canto y quiénes lograron avanzar.

Estos fueron los resultados:

Eva Gómez (4) vs Fernando Larraín (0)





Julio Milostich (3) vs Nel Mauri (1)





Juan Vera (3) vs Coni Piccoli (1)





Mauricio Pinilla (3) vs Juan Pedro Verdier (1)





Matías Oviedo (1) vs Etienne Bobenrieth (3)





Cuco Cerda (0) vs Camila Andrade (4)





Fanny Cuevas (1) vs Daniela Nicolás (3)





Alessia Traverso (0) vs Geraldine Muñoz (4)



