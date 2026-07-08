“Para quienes tengan dudas…”: Expareja de Nano Calderón fue vinculada a “Koyote” y ella alzó la voz ante los rumores

Además, después de meses de especulaciones, Rebeca confirmó su quiebre definitivo con Nano Calderón.

Durante la noche de este martes, Rebe Naranjo encendió las alarmas tras una fotografía publicada en redes sociales donde aparece en compañía de Claudio “Koyote” Bravo.

El productor de eventos ha estado en la palestra en los últimos días tras un comentario que Ignacia Michelson le hizo a Fran Maira durante su eliminación en Fiebre de Baile.





¿Qué dijo Rebe Naranjo sobre Koyote?

Es por ello que los internautas especularon una posible relación entre ambos y la empresaria salió a desmentir tajantemente los hechos.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Rebeca comenzó confirmando su quiebre sentimental con Nano Calderón: “Para quienes tengan dudas, estoy soltera, tranquila y viviendo una de las mejores etapas de mi vida”.

En esa misma línea, agregó: “El día en que tenga una pareja, si quiero presentarla, lo haré y, si decido mantener mi vida privada para mí, también será una decisión que merece respeto”.

Respecto de los rumores que la vincularon a Koyote, Rebeca fue tajante y comentó: “Mientras tanto, les recomiendo no sacar conclusiones ni atribuirme vínculos o situaciones que no existen”.

“Yo seguiré enfocada en lo que realmente importa: “Mis proyectos, mi trabajo y mi paz”, concluyó.

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