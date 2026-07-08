Se atrincheró denunciando corrupción: ¿Qué se sabe del PDI parapetado en Las Condes?

La fiscalía dispuso la prohibición de que al denunciante se le acerque cualquier funcionario de la PDI y quedó con protección de carabineros las 24 horas del día.

Horas de mucha tensión se vivió en un edificio de la comuna de Las Condes cuando un subcomisario de la Policía de Investigaciones se parapetó asegurando que lo querían matar por denunciar una serie de delitos dentro de la institución.

Ante esto, la fiscalía dispuso prohibición de que se le acerque cualquier funcionario de la PDI y quedó con protección de carabineros las 24 horas del día.