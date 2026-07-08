El impacto futbolero en el Registro Civil: Estos son los nombres de cracks del Mundial más inscritos en Chile

Grandes figuras han influido en la elección de los nombres de pila de los hijos de familias chilenas.

En Chile, el fútbol internacional no solo ha impactado en la fiebre por el álbum oficial del Mundial 2026, sino que también en las inscripciones del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Este miércoles, el organismo entregó un balance que mostró cómo las grandes figuras de este deporte han influido en la elección de los nombres de pila de los hijos de familias chilenas.

En ese contexto, 4.085 personas han sido inscritas con el nombre Lionel , mientras que 45 chilenos llevan por nombre Messi.

Por otro lado, 2.208 personas se llaman Ronaldo y 341 fueron inscritas como Cristiano.

El astro de Francia también dejó su huella: 972 personas llevan el nombre Kylian, mientras que dos niños fueron inscritos con el apellido Mbappé como primer nombre.

La joven estrella del Barcelona también aparece en los registros. El nombre Yamal suma 177 inscripciones, mientras que Lamin registra dos.

Otros futbolistas que han inspirado a las familias chilenas son Mohamed (165), Josimar (134), Erling (83), Vinicius (18), Salah (18), Haaland (14), Hakimi (6) y Achraf (1).