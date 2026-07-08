Nuevo informe de Enap oficializa importante baja en las bencinas

La Empresa Nacional del Petróleo dio a conocer los precios que regirán a partir de este jueves.

Este miércoles, Enap (Empresa Nacional del Petróleo), dio a conocer los precios de los combustibles, donde se confirmaron importantes bajas, tal como había adelantado el ministro de Hacienda Jorge Quiroz.

Estimación de precios

Variación de precios en comparación al precio actual

-100,3 pesos por litro en el precio de la gasolina de 93 octanos

-99,8 por litro en el precio de la gasolina de 97 octanos

Kerosene mantendrá su precio

-155,4 pesos por litro en el precio del diésel

-22,1 pesos por litro en el precio del GLP de uso vehicular





Ministro Quiroz se refirió a esta rebaja en las bencinas

El ministro de Hacienda aseguró que “el petróleo efectivamente ha bajado casi a los niveles que tenía, pero la bencina ha bajado menos”.

Sobre el precio de los combustibles en el país, señaló: “Nosotros hemos traído el precio normal de Chile, exactamente el precio internacional de la bencina que ha bajado, tratando también que el tipo de cambio subió. Las dos cosas hay que combinarlas”.

Por último, indicó: “El 55% de la bencina que se consume en Chile es importada, solo el 45% es producida por ENAP, que sigue los precios internaciones”.