Ejercito de EEUU ataca a Irán tras fin de la tregua anunciada por Donald Trump

El Comando Central busca “continuar debilitando la capacidad de Irán de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

El Ejército de Estados Unidos atacó nuevamente a Irán este miércoles, tan solo horas después de que el presidente Donald Trump sugiriera que la tregua entre los dos países podría haber terminado.

Mediante un comunicado en redes sociales, el Comando Central de EE.UU lo anunció destacando el objetivo de “continuar debilitando la capacidad de Irán de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”.

“Estados Unidos está responsabilizando a Irán por la reciente agresión injustificada contra el transporte comercial y las tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía marítima internacional clave”, agregó.

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Donald Trump ya había advertido un posible nuevo ataque durante una reunión bilateral con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski, luego de haber dado por finalizado el alto al fuego.

“Esta noche los vamos a golpear duramente pero veremos cómo acaba desarrollándose todo. Se están comportando muy mal, como lo han hecho durante 47 años”, declaró.