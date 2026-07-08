“Es otra forma de castigo…”: Camila Vallejo reaparece y lanza fuertes críticas a gobierno de J.A. Kast

Vallejo participó en una actividad del Servel sobre violencia digital contra las mujeres donde afirmó que la actual administración impulsa una agenda “sumamente ideológica”.

Este miércoles, la exministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, reapareció públicamente donde aprovechó la oportunidad para cuestionar al gobierno del presidente José Antonio Kast.

Vallejo participó en una actividad del Servel sobre violencia digital contra las mujeres para luego conversar con la prensa y afirmar que el actual gobierno impulsa una agenda “sumamente ideológica” y en favor de los sectores de mayores ingresos.

La exdirigenta estudiantil indicó que el principal problema es que en Chile gobierna la ultraderecha y que mantiene una línea similar a otros líderes.

“La ultraderecha de Milei, la ultraderecha de Donald Trump, tiene una agenda internacional sumamente ideológica, dogmática e impositiva. Es poco dialogante y con poco ánimo de generar consensos”, manifestó.





Vallejo también criticó megarreforma e importantes alzas

Sobre la megarreforma que impulsa el Ejecutivo afirmó: “Es otra forma de castigo a las familias trabajadoras” para luego agregar: “Se les subió la bencina a las familias trabajadoras, disminuyeron la frecuencia del transporte público, están reduciendo la capacidad del Estado para llegar con servicios sociales”.

“Toda esta especie de castigo tiene el único objetivo de que las grandes empresas paguen menos impuestos”. Además, agregó que el proyecto busca “beneficiar al 1% más rico de la población”.

Sobre esto último hizo un fuerte cuestionamiento, “¿De verdad quieren seguir castigando a todas las familias trabajadoras para poder beneficiar al porcentaje más rico de la población, entre ellos algunos ministros de Estado?”.

Por último, Vallejo señaló que la campaña en redes de la ultraderecha fue muy violenta, basada mucho en desinformación, y trasladar eso al poder ejecutivo no corresponde.

“Ellos han decidido eliminar las vocerías formales institucionales de gobierno y yo creo que eso le hace mal a la institucionalidad democrática del país”, cerró.