“Mañana podría necesitar más”: Javiera Acevedo hizo desesperado llamado tras complicaciones de salud de su perrito
La actriz necesita donantes de sangre tipo negativo de perritos entre 2 y 6 años que pesen 25 kg o más.
Este miércoles, Javiera Acevedo encendió las alarmas, tras romper en llanto por el estado de salud de su perrito, Negrito.
La comunicadora había pedido donantes de sangre, luego de que su mascota orinara con sangre, pero no había podido conseguir que las personas se acercaran a la veterinaria a donar.
El llamado de Javiera Acevedo
Al respecto, Acevedo expuso en su cuenta de Instagram: “Yo agradezco un montón la ayuda de subir y repostear, pero no me ha servido”.
En esa misma línea, agregó: “La gente no va con su perro. No me sirven los bancos de sangre”.
Para ello se necesitan perritos de entre 2 a 6 años que pesen 25 kilogramos o más y debe ser sangre de tipo negativo.
Es por ello que Acevedo expuso que, si no saben el tipo de sangre, en la misma veterinaria hacen un examen para determinarlo.
“Necesito que vayan con su perro; se los pido, por favor, de todo corazón. Es urgente”, detalló la actriz.
Javiera logró su propósito y pudo conseguir los donantes necesarios: “Por hoy estamos bien de donantes, pero mañana podría necesitar más”, precisó.
Finalmente, quienes deseen llevar a sus perritos para poder donar, deben acercarse a la veterinaria VETS ubicada en la calle Suecia #3580, comuna de Ñuñoa.