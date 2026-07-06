¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar? Beneficio entrega hasta $85 mil

Este beneficio está destinado a estudiantes menores de 24 años, de entre quinto básico y cuarto medio y que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

El Bono Logro Escolar es un beneficio al cual no se postula y que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF).

Este beneficio está destinado a estudiantes menores de 24 años, de entre quinto básico y cuarto medio y que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.





Bono Logro Escolar se paga en dos tramos

Es importante señalar que este beneficio se otorga a estudiantes cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población chilena y se paga en dos tramos:

$85.057 : para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción .

: para estudiantes que se encuentren dentro del . $51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Quiénes pueden acceder al Bono Logro Escolar

Estudiantes de hasta 24 años que cumplan todos estos requisitos:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono. Si la cartola hogar indica que estás dentro del 40%, no implica necesariamente que estés dentro del 30% más vulnerable , según la Ley N° 20.595 y el reglamento del bono. Revisa tu tramo en Mi ChileAtiende con tu RUN y ClaveÚnica.

, según la Ley N° 20.595 y el reglamento del bono. Revisa tu tramo en Mi ChileAtiende con tu RUN y ClaveÚnica. Cursar entre 5º básico y 4º medio, durante el año inmediatamente anterior.

Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Consulta acá si eres beneficiario del Bono Logro Escolar

Ingresa al sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, escribe el RUT del alumno, alumna o de la persona que cobra los bonos del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF), su fecha de nacimiento, y haz clic en “Acceder”. También puedes consultar con tu ClaveÚnica.

También puedes hacer clic en la siguiente imagen y luego ingresar tu RUT.

¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar?