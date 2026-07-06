Ante alza en cuentas de la luz ¿Cuándo se verá reflejado el descuento del Subsidio Eléctrico en boletas?

A nivel nacional, el incremento será de un promedio de un 4,9%. Por ello, este beneficio estatal, que otorga hasta $31 mil pesos de descuento, podría ser de gran ayuda.

Este mes, comienza el alza en las cuentas de la luz, cuyo valor aumentará según la zona donde vivas. A nivel nacional, el incremento será de un promedio de un 4,9%.

Ante esa situación, el siguiente beneficio estatal podría ser de gran ayuda para los chilenos. El Subsidio Eléctrico permite a los hogares más vulnerables acceder a un descuento de hasta 31 mil pesos en sus boletas.

¿Cuándo se verá reflejado el descuento del subsidio eléctrico en las boletas de la luz?

Ya cerró la quinta convocatoria y los resultados se sabrán en agosto. Entonces, ¿Cuándo se verá reflejado el descuento en las cuentas de la luz?

El beneficio se entrega en 6 cuotas a partir de septiembre, mes en el que se aplicará el primer descuento en la boleta , según los tiempos de facturación de cada empresa.





¿Cuál es el descuento que otorga el Subsidio Eléctrico?

El valor del descuento dependerá de la cantidad de integrantes por hogar.

Un integrante: Recibe $17.346 .

. Dos a tres integrantes: Reciben $22.548.

Cuatro o más integrantes: Reciben $31.224.

¿Quiénes reciben el descuento de hasta $31 mil en sus boletas de la luz?

Todas las personas mayores de 18 años que cumplen con al menos uno de los siguientes requisitos, recibirán el Subsidio Eléctrico si lo solicitaron:

Pertenecer al 40% más vulnerable en el Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la segunda quincena de mayo de 2026 .

en el Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la . Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes, vigente a marzo de 2026. Además, contar con RSH, independiente de su tramo.

También, deben ser arrendatarios o propietarios del hogar, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.