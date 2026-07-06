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Durante 10 horas: Comuna de Santiago sufrirá extenso corte de agua este martes

La empresa Aguas Andinas dio a conocer que la interrupción se debe a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá por hasta 10 horas. 

La compañía indicó que la comuna afectada es: Huechuraba.

Revisa la zona afectada por corte de agua en la RM

  • Huechuraba: Desde las 15:00 horas del martes 7 de julio hasta las 01:00 del miércoles 8.
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