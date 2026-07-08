Descuentos de hasta $100 por litro: Revisa las ofertas de las bencineras para julio

Las estaciones de servicio ofrecen promociones mediante distintos convenios. Conoce acá la lista completa y aprovecha de ahorrar algunos pesos.

Las distintas bencineras que operan en nuestro país ofrecen distintos descuentos mes a mes, permitiendo a sus clientes ahorrar algunos pesos por litro de combustible.

Copec, Shell y Aramco tendrán activas diversas promociones este mes. Los conductores podrán hacer uso de ellas a través de ciertos medios de pago o realizando la compra en un día determinado.





Revisa los descuentos por litro de bencina para julio

Las estaciones de servicio ofrecen descuentos mediante distintos convenios. Conoce la lista completa a continuación.

Lunes

Copec: $50 de descuento por litro si pagas con Tarjeta Clásica y Platinum de Cencosud Scotiabank , y hasta $100 por litro si utilizas la Tarjeta Black. El beneficio se activa de manera exclusiva al pagar a través de la app Copec .

Shell: $100 de descuento por litro para miembros de Jumbo Prime ingresando el código correspondiente en la app MiCopiloto.

Domingos

Aramco: $150 de descuento por litro si pagas de forma física con la tarjeta de crédito SPIN o mediante la App Aramco Estaciones en sucursales adheridas. El tope es de $10.000 mensual por titular.

Shell: $100 de descuento por litro de manera exclusiva en estaciones Shell. Para que se aplique la rebaja, debes inscribir tu Tarjeta Security y pagar a través de la app MiCopiloto. El tope de la rebaja es de $5.000 por cada carga mensual realizada.

Días específicos (Lunes y Martes)

Convenios Municipales (Copec/Aramco): Puente Alto, La Florida, San Bernardo, Santiago y Providencia mantienen alianzas vecinales con descuentos de entre $15 y $40 por litro.

Se aplican estrictamente en días determinados (lunes o martes) inscribiendo previamente el RUT en los portales de cada municipalidad.

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