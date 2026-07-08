“Estamos preocupados”: La versión de la PDI por caso de funcionario que terminó parapetado en Las Condes

Durante el incidente, el subcomisario aseguró que su vida y la de sus hijos corrían peligro, además de realizar denuncias por presuntos hechos de corrupción al interior de la institución.

La Policía de Investigaciones (PDI) se pronunció sobre el caso del subcomisario que protagonizó un operativo policial tras parapetarse en un edificio de oficinas en Las Condes.

Durante el incidente, el detective declaró que su vida y la de sus hijos corrían peligro, además de realizar denuncias por presuntos hechos de corrupción al interior de la institución.

Tras varias horas de negociación, el funcionario se entregó y fue trasladado al Hospital de Carabineros para una evaluación médica.





Desde la PDI señalaron que están a la espera de que se esclarezcan los hechos y enfatizaron que la principal preocupación actualmente es el estado de salud del funcionario.

“Estamos preocupados de la salud de nuestro funcionario que está siendo atendido en el Hospital de Carabineros. Es parte de lo que podemos entregar hasta este momento, son diligencias que están en desarrollo”, indicó el inspector Jorge Abate, jefe nacional de Delitos Contra las Personas.

La Fiscalía Oriente mantiene la investigación bajo reserva mientras continúan las diligencias para determinar el origen de las denuncias y las circunstancias que rodearon el caso.