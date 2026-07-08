Sorpresivo costo de la vida: IPC de junio se mantuvo sin variación mensual

En junio, destacaron las alzas del pan y los vinos, además de los descensos de la gasolina y el petróleo.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo sin variación mensual en junio, acumulando un aumento del 2,8% en el año y de 4,3% a 12 meses.

De acuerdo con las cifras que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), destacaron las alzas del pan y los vinos, además de los descensos de la gasolina y el petróleo.

Respecto al combustible, cabe recordar que, el gobierno anunció la baja de al menos 100 pesos a partir de este jueves 9 de julio.