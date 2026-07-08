Médico es condenado por matar a 15 pacientes: Fiscalía investiga más casos

El hombre, de 41 años, fue declarado culpable del asesinato de 12 mujeres y 3 hombres entre septiembre de 2021 y julio de 2024.

Un médico alemán especializado en cuidados paliativos fue condenado a cadena perpetua por matar a 15 de sus pacientes.

El hombre, de 41 años, e identificado únicamente como Johannes M. fue declarado culpable por un tribunal de Berlín del asesinato de 12 mujeres y 3 hombres entre septiembre de 2021 y julio de 2024.

Sin embargo, la fiscalía alemana sigue investigando y podrían existir aún más muertes. Las víctimas del médico tenían edades comprendidas entre los 25 y 94 años.

Durante el juicio se expuso que si bien todas padecían graves enfermedades, su fallecimiento no era inminente.





Así actuaba el condenado médico

La fiscalía indicó que durante las visitas a los domicilios, el médico administraba una combinación letal de diversos medicamentos sin el consentimiento de sus pacientes y donde además en varias ocasiones habría provocado incendios para encubrir sus crímenes.

De hecho, poco ante de su arresto en julio de 2024, el hombre asesinó a dos pacientes e intentó incendiar la casa de una de ellas, pero no pudo.

Fuerte confesión

Durante la mayor parte del juicio, que duró casi un año, el acusado guardó silencio. No obstante, hace unas semanas confesó haber matado a 12 de sus pacientes gravemente enfermos.

El médico declaró de estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto y evitándoles a sus pacientes sufrimiento y enfermedad. “Durante todo este tiempo, pensé que era lo mejor para todos ellos”, afirmó.

Las autoridades sospechan que hay muchas más muertes y que el número de víctimas podría superar las 70, de confirmarse esto, se trataría de uno de los mayores casos de asesinatos en serie de la historia en Alemania.