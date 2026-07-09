Sergio Rojas contestó a Pamela Díaz tras negar abandono de su perro: “Cuando le mostremos la foto, capaz se acuerde”

“Parece que ella nunca ha sido muy animalista; si no, pregúntenle a la hermana de Jean Philippe Cretton”, aseguró el periodista.

Este jueves, Sergio Rojas arremetió contra Pamela Díaz, luego de que ella negara las acusaciones que la vinculan al abandono de su presunto perrito tras la separación con Fernando Téllez.

“Qué tremendo. Cómo le gusta mentir a ese programa”, señaló la comunicadora en la cuenta de Instagram TvMascotas.





¿Qué dijo Sergio Rojas?

Sergio Rojas contestó a través de sus redes sociales y expuso: “Ayer nosotros le mandamos la información a Pamela Díaz; ella no le quiso contestar al equipo”.

En esa misma línea, agregó: “Sería bueno que nos contestara porque la señora nos mandó fotos del perrito, entonces a lo mejor ahora cuando le mostremos la foto, capaz se acuerde”.

“Parece que ella nunca ha sido muy animalista; si no, pregúntenle a la hermana de Jean Philippe Cretton”, comentó el periodista.

Por otra parte, Sergio hizo hincapié en la existencia de esta foto y luego aclaró que “los canales siempre van a estar abiertos”.

“Si a ella le gusta hablar de farándula, sería bueno que también diera su versión de los hechos”, concluyó.

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