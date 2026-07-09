Incluida la RM: DMC emite aviso por tormentas eléctricas en seis regiones
Distintas zonas se verían afectadas entre la tarde de este jueves y la noche del viernes.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso por probables tormentas eléctricas en seis regiones del país.
A partir de esta tarde hasta la noche del viernes, podría ocurrir este fenómeno en distintas zonas.
En algunas de las regiones que se verían afectadas, sería desde el literal hasta la cordillera:
- Metropolitana: Cordillera
- O’Higgins: Cordillera
- Maule: Valle, Precordillera, Cordillera
- Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
- Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
Además, la DMC emitió el mismo aviso para la región de La Araucanía por posible tormenta eléctrica, pero esta vez, solo para la jornada del día viernes.
El organismo precisó que el fenómeno meteorológico ocurriría en la zona de la precordillera y la cordillera.