Venezuela pidió ayuda a Chile para evaluar daños tras doble terremoto: Uno de los métodos está inspirado en Galileo Galilei

Asimismo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó la ayuda a otros países sísmicos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió ayuda a países sísmicos, entre ellos, Chile, para que envíen expertos que evalúen los daños en viviendas que dejó el doble terremoto.

En nuestro país, son varias las tecnologías que protegen a los edificios de los sismos: desde disipadores ubicados en la base de hospitales hasta un singular péndulo rojo inspirado en la teoría de Galileo Galilei.

Aquí, te contamos todo sobre ellos.