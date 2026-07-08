Venezuela pidió ayuda a Chile para evaluar daños tras doble terremoto: Uno de los métodos está inspirado en Galileo Galilei
Asimismo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó la ayuda a otros países sísmicos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió ayuda a países sísmicos, entre ellos, Chile, para que envíen expertos que evalúen los daños en viviendas que dejó el doble terremoto.
En nuestro país, son varias las tecnologías que protegen a los edificios de los sismos: desde disipadores ubicados en la base de hospitales hasta un singular péndulo rojo inspirado en la teoría de Galileo Galilei.
Aquí, te contamos todo sobre ellos.