“He renacido”: El impactante relato de Hernán Gil, venezolano rescatado por chilenos tras terremoto

El hombre entregó sus primeras declaraciones públicas sobre la dramática experiencia que vivió tras permanecer ocho días atrapado bajo los escombros. “Perdí el conocimiento por un momento. Cuando desperté, todo estaba oscuro”, relató.

A tres días de haber sido rescatado con vida desde los restos de un edificio colapsado en Venezuela, Hernán Gil entregó sus primeras declaraciones públicas sobre la dramática experiencia que vivió tras permanecer ocho días atrapado bajo los escombros.

En una entrevista con Agence France-Presse (AFP), el hombre de 43 años recordó los momentos previos al derrumbe provocado por los terremotos que devastaron el norte del país y dejaron cerca de 3.000 fallecidos.

“El segundo fue increíblemente fuerte”, relató desde la habitación del hospital donde permanece internado.

Hernán Gil recuerda el doble terremoto

Gil explicó que se encontraba en su caseta de vigilancia cuando sintió el primer movimiento. Sin embargo, fue el segundo sismo el que terminó por derrumbar completamente la estructura.

“Escuché a un vecino en el estacionamiento decir que era un terremoto, y luego todo se derrumbó”, recordó. Según contó, piedras golpearon su cabeza y uno de sus ojos antes de perder el conocimiento por unos instantes.

“Perdí el conocimiento por un momento. Cuando desperté, todo estaba oscuro… A partir de entonces, todo fue incierto“, señaló.





Durante los primeros momentos bajo tierra, Gil intentó pedir ayuda sin éxito. “No podía ver nada ni oír a nadie. Intenté llamar al vecino que había visto por última vez, pero nada. Y en ese momento, la desesperación me invadió”, relató.

Atrapado en una posición incómoda y prácticamente inmóvil, tuvo que soportar además las constantes réplicas que siguieron al terremoto. “Sentía como si la pared me estuviera aplastando por completo”, recordó.

Pese a las extremas condiciones, Gil aseguró que su principal apoyo durante esos días fue la fe. “Recé mucho. Clamé a Dios y le dije: ‘Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué así? Por favor, al menos déjame ver a mis hijos'”, contó.

El “rayo de esperanza” que lo cambió todo

El venezolano perdió la noción del tiempo bajo los escombros, aunque estima que fue cerca del tercer día cuando escuchó por primera vez señales de los equipos de rescate.

“Comencé a gritar y a pedir ayuda, y finalmente escuché una respuesta”, relató. “Dios mío, hay un avance. Hay un rayo de esperanza“, pensó en ese momento.

La extracción de Gil se extendió por varios días debido a la complejidad de las maniobras. Entre los equipos que participaron estuvieron bomberos chilenos, quienes finalmente lograron llegar hasta él.

Sin embargo, aseguró que la parte más difícil aún estaba por venir. “Lo más difícil fue salir”, recordó, explicando que sus piernas habían quedado atrapadas en una silla entre los escombros.

Hoy, ya fuera de peligro, asegura que su vida cambió para siempre. “¡He renacido!”, expresó.

Actualmente, continúa recuperándose en un hospital, donde ya pudo conversar con sus hijos mediante videollamada.