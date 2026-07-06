“Hoy cumplirías 9 añitos”: La desgarradora carta de mamá de Tomás en el cumpleaños de su hijo

Estefanía Gutiérrez recordó al menor fallecido en febrero de 2021 y expresó el profundo dolor que sigue marcando a su familia. “Tu ausencia pesa más que nunca”, expresó en un mensaje en Instagram.

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, compartió este fin de semana un desgarrador mensaje en redes sociales con motivo del que habría sido el noveno cumpleaños de su hijo.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer recordó al menor fallecido en febrero de 2021 y expresó el profundo dolor que sigue marcando a su familia, a cinco años de su partida.

“Hoy es el día más especial para mí y, a pesar que a la vez duele tanto, lo recordaré siempre como el día más feliz de mi vida. Hoy cumplirías 9 añitos, y no dejo de pensar en lo grande que estarías“, escribió.

En su publicación, Gutiérrez reflexionó sobre todos los momentos que no pudo vivir junto a Tomás y confesó que sigue imaginando cómo sería actualmente su hijo.

“No puedo evitar preguntarme, cómo serías, cómo sonaría tu voz, tu risa, las conversaciones que me llegarías a contar después del colegio. Son tantos los momentos que imaginé vivir contigo y que quedaron solo en mis sueños“, señaló.

La madre del niño también aseguró que, pese al paso de los años, el recuerdo de Tomás permanece intacto. “Ya han pasado, lamentablemente, cinco años de tu partida, pero no ha pasado un solo día que no te piense. Tu ausencia pesa más que nunca“, expresó.





“Tu justicia sigue siendo mi más grande deseo”

Junto con recordar a su hijo, Estefanía Gutiérrez reiteró su compromiso por buscar justicia en el caso que conmocionó al país.

“ Mi corazón y mi mente nunca dejarán de luchar con todas mis fuerzas para encontrar la verdad de todo lo que te pasó. Aunque los años pesen, no será motivo para detenerme”, afirmó.

En esa línea, agregó que “tu vida importa, tu historia y el dolor que nos dejó tu partida sigue aquí. La deuda más grande que tengo en esta vida es esa y espero que Dios me ayude a cumplirla. Tu justicia sigue siendo mi más grande deseo“.

Finalmente, cerró su mensaje con una emotiva despedida dirigida a Tomás.

“Hoy en tu cumpleaños te envío besos al cielo, amado hijo. Espero que donde estés puedas sentir todo el amor que hoy viaja hasta el cielo para encontrarte. Hoy sigo aquí para honrar tu vida, tu memoria y tu nombre. Espérame que algún día nos volveremos a encontrar para darnos ese abrazo grande que quedó pendiente”, concluyó.

La publicación fue acompañada por la consigna que ha mantenido desde la muerte del menor: “Verdad y justicia para Tomás”.