8 días bajo los escombros: Bomberos chilenos rescatan a hombre atrapado tras terremoto en Venezuela

El operativo contó con la participación de rescatistas de diez países, incluido el equipo USAR de Bomberos de Chile, que logró detectar señales de vida y mantener contacto con Hernán Gil durante varios días.

Equipos de rescate lograron sacar con vida a Hernán Gil, un guardia de seguridad de 44 años que permaneció ocho días atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela, tras el doble terremoto que afectó al país el pasado 24 de junio.

El hallazgo fue posible gracias al trabajo del equipo USAR de Bomberos de Chile, que logró detectar señales de vida mediante equipos de sonar y posteriormente establecer contacto con Gil. Desde entonces, los rescatistas trabajaron contrarreloj para mantenerlo hidratado y monitorear su estado de salud mientras avanzaban las labores para llegar hasta él.

Debido al riesgo de nuevos derrumbes, las labores se realizaron de forma manual y con extrema precisión. Finalmente, este jueves se concretó el exitoso rescate, tras más de 114 horas de trabajo continuo.





Gil recibió hidratación y atención médica mientras permanecía atrapado y fue trasladado para evaluar su estado de salud tras ser liberado.

Las imágenes del rescate muestran a Hernán Gil siendo evacuado y recibiendo atención médica inmediata, incluyendo la administración de suero intravenoso.

𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 | Tras más de 70 horas de trabajo y luego de 8 días de los terremotos que azotaron a Venezuela, el equipo USAR de Bomberos de Chile rescató con vida a Hernán, quien se encuentra en buenas condiciones y ya fue trasladado a un centro asistencial. Este rescate se da… pic.twitter.com/HbtQG90Xuq — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) July 2, 2026