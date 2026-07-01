Equipo USAR de Bomberos encabeza operativo para rescatar a hombre en Venezuela: Lo encontraron con una cámara especial

El equipo de Bomberos de Chile lleva cinco días de intenso trabajo.

Tras cinco días de intenso trabajo por el doble terremoto en Venezuela, el equipo USAR de Bomberos de Chile se mantiene en pleno trabajo para rescatar a una persona atrapada.

El individuo se encuentra bajo los escombros de un edificio colapsado por el terremoto. Está en lo que corresponde al subterráneo -2 y sobre él hay escombros equivalentes a 8 pisos.

Se trata de un operativo de alta complejidad que se ha convertido en uno de los mayores desafíos que han enfrentado los voluntarios chilenos.