Impacto por muerte de reina de belleza en Venezuela: Fue hallada junto a su novio tras devastador terremoto

La víctima fue identificada como Skarlent Rodríguez, conocida por su participación en el concurso Miss Grand. Su familia inició una campaña para reunir recursos que permitan cubrir los gastos funerarios.

La muerte de la modelo venezolana Skarlent Rodríguez ha generado conmoción en redes sociales y en el mundo de los concursos de belleza, luego de que fuera encontrada sin vida junto a su pareja tras los terremotos que afectaron a Venezuela la semana pasada.

La joven de 23 años permanecía desaparecida desde el pasado 24 de junio, cuando los sismos provocaron el colapso del edificio donde se encontraba su departamento en Catia La Mar, en el estado de La Guaira.

Fue hallada junto a su pareja tras días de búsqueda

La noticia fue confirmada por familiares de Rodríguez a través de una campaña de recaudación de fondos publicada en GoFundMe.

“Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final”, señalaron sus cercanos, refiriéndose también a su novio, José Castro.

Tras la tragedia, los seres queridos de la pareja iniciaron una campaña para reunir recursos que permitan cubrir los gastos funerarios.

Según explicaron, el proceso de búsqueda y recuperación de los cuerpos ha significado importantes costos para ambas familias. Además, indicaron que el entorno de José Castro sufrió múltiples pérdidas durante el terremoto, entre ellas las de su padre, abuela, tío y tía.

Hasta ahora, la campaña ha logrado recaudar cerca de 15 mil dólares de una meta total de 22 mil.

El mensaje de Miss Grand International

La organización Miss Grand International también reaccionó a la noticia en redes sociales, ya que la modelo fallecida fue Miss Grand Orlando en 2025.

“Con profundo dolor, lamentamos el trágico fallecimiento de Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, tras el devastador terremoto que sacudió Venezuela”, expresó la entidad.

Asimismo, enviaron condolencias a la familia de la modelo y a todas las personas afectadas por el desastre natural.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela en este momento difícil. Que encuentren fuerza, consuelo y unidad mientras navegan los próximos días“, agregaron.