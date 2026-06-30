Querida actriz venezolana confirmó fallecimiento de su amiga e hija tras terremoto: “Se llevan un pedazo de mi alma”

La joven que está radicada en Chile había alertado sobre la desaparición de su amiga y la hija de ella en los escombros que dejó el doble terremoto de la semana pasada.

Nathalie Vera, actriz venezolana radicada en Chile, anunció el fallecimiento de su amiga desaparecida tras el doble terremoto que afectó a su país la semana pasada.

La joven compartió la noticia en su cuenta de Instagram, con una publicación dedicada a Bárbara, quien era intensamente buscada desde la emergencia del pasado miércoles.

La propia actriz había estado compartiendo detalles de su búsqueda, luego de que el edificio donde la mujer y su familia vivían se derrumbara en La Guaira, zona que fue el epicentro de los terremotos de 7.1 y 7.5.





“No puedo creer que estoy escribiendo esto, quiero creer que de verdad Dios tiene un plan maravilloso después de todo. No quería perder esperanza alguna, tuve fe hasta más no poder“, comenzó escribiendo.

Nathalie Vera informó que la hija pequeña de su amiga, Lucía Sardinha, también falleció en medio de los escombros que dejaron los derrumbes de cientos de edificios.

“Hace poco tuve el privilegio de poder abrazarlas de poder reírnos juntas y jugar como niñas. Estaba rota y me levantaste y ahora que no estas, ¿cómo me levanto?”, agregó.

La joven también lamentó que la partida de la menor y recordó el rol materno de su amiga: “¡Te amo y las amaré por el resto de mi vida! Bárbara Celeste Vivas & Lucia Teresa Sardinha se llevan un pedazo de mi alma con ustedes. Descansen en paz”.

La despedida de Nathalie Vera a su amiga