“No sabemos si está con vida”: Actriz venezolana rompe en llanto por amiga atrapada bajo los escombros del terremoto
Nathalie Vera usó sus redes sociales para compartir información sobre su amiga, quien se encontraba junto a su esposo e hija al momento de los sismos.
La actriz venezolana radicada en Chile, Nathalie Vera, compartió un angustiante video a raíz de los graves daños en su país producto de dos terremotos que afectaron a su país el miércoles.
A través de su cuenta de Instagram, la joven hizo un llamado para poder canalizar la ayuda, pero también aprovechó para dar a conocer su situación personal.
Según contó, a raíz del derrumbe de edificios y colapso de estructuras, una de sus amigas quedó atrapada bajo los escombros.
Actriz venezolana busca a su amiga
Nathalie Vera contó que su amiga se encontraba junto a su esposo e hija en el edificio El Molino y hasta ahora no se han podido contactar con ellos, por lo que desconocen si están o no con vida.
“Mi amiga, con la que compartí tanto en Venezuela antes de venirme, está bajo los escombros del edificio. No sabemos si está con vida. Su cuñado está haciendo todo lo posible”, expuso entre lágrimas.
También compartió una publicación dedicada a la mujer desaparecida, recordando los días que compartieron hace poco cuando ella visitó Venezuela.
“Amiga, te lo prometí y lo cumpliré. Volveré a verte y abrazarte con tu hija y tu familia”, escribió.
“Yo viví en Venezuela, en La Guaira, hasta los 21 años. Estoy tan conmovida porque hay tantos amigos, tantos familiares, tantas personas con las que estudié. No sé qué hacer. Estoy aquí con la impotencia, con el dolor de estar tan lejos, de no poder hacer más. Les pido que estén en oraciones”, agregó llorando.
Ver esta publicación en Instagram