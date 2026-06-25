Delcy Rodríguez anuncia Estado de Emergencia para Venezuela tras catastróficos terremotos

Las autoridades confirmaron que el sistema de metro y ferrocarril no se encuentran activos, así como también se han cancelado las clases debido a la emergencia.

Este jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) para declarar estado de emergencia en el país tras los terremotos de 7.2 y 7.5.

En compañía del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, reveló las primeras medidas que se han tomado para contener la catástrofe.

Estado de Emergencia para Venezuela

“Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”, partió diciendo la autoridad venezolana.





En este sentido, indicó que no está disponible el servicio de Metro y de ferrocarril, además, se han registrado interrupciones del suministro eléctrico y de agua potable en diferentes puntos, y de gas en edificios dañados por los terremotos.

Asimismo, se confirmó la suspensión de clases, la activación de las redes de salud pública y se anunció el despliegue del Sistema de Protección Civil, policías y fuerzas militares para ayudar en las labores de rescate en las calles.

Respecto al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Caracas, se confirmó su cierre debido a importantes daños debido a los movimientos telúricos.